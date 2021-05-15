Артем Соколов
№8
Полузащитник
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Команда
Чертаново
Возраст
18
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 14:00
Спартак-2
4 : 3
Чертаново
15.05.2021 15 мая 2021 сб 14:00
минуты: 60' - 90'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Спартак-2
4
Чертаново
3
минуты: 60' - 90' / Россия. ФНЛ, 42 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 15:00
Чертаново
1 : 3
Нижний Новгород
11'
11'
11'
08.05.2021 08 мая 2021 сб 15:00
11'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Чертаново
1
Нижний Новгород
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 13:00
Енисей
1 : 1
Чертаново
02.05.2021 02 мая 2021 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Енисей
1
Чертаново
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 40 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
Чайка
1 : 1
Чертаново
27'
27'
27'
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 74'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Чайка
1
Чертаново
1
минуты: 1' - 74' / Россия. ФНЛ, 38 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 15:00
Чертаново
0 : 4
СКА-Хабаровск
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 77'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Чертаново
0
СКА-Хабаровск
4
минуты: 1' - 77' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
Чертаново
2 : 4
Велес
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 67'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Чертаново
2
Велес
4
минуты: 1' - 67' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
Чертаново
1 : 2
Балтика
89'
89'
89'
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
89'
минуты: 77' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Чертаново
1
Балтика
2
минуты: 77' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 19:00
Торпедо
3 : 0
Чертаново
24.03.2021 24 марта 2021 ср 19:00
минуты: 72' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Торпедо
3
Чертаново
0
минуты: 72' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур