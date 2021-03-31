Дан Сойлу
№8
Полузащитник
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Команда
ХБ Торсхавн
Возраст
24
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Шотландия
4 : 0
Фарерские острова
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Шотландия
4
Фарерские острова
0
был в запасе
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
Австрия
3 : 1
Фарерские острова
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Австрия
3
Фарерские острова
1
был в запасе
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Молдавия
1 : 1
Фарерские острова
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Молдавия
1
Фарерские острова
1
был в запасе