Симон Слуга №23 Вратарь Подписаться

Команда Лутон Таун

Возраст 28

Рост 191

Вес 80

Родом из города Пореч на побережье Истрии, где живут 7 тысяч человек, но в 18 лет попал в молодежку «Ювентуса». А позже рекордные 1,7 млн евро (что странно для клуба из Англии) заплатил за него играющий в Чемпионшипе «Лутон».