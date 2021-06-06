Симон Слуга
№23
Вратарь
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Команда
Лутон Таун
Возраст
28
Рост
191
Вес
80
Родом из города Пореч на побережье Истрии, где живут 7 тысяч человек, но в 18 лет попал в молодежку «Ювентуса». А позже рекордные 1,7 млн евро (что странно для клуба из Англии) заплатил за него играющий в Чемпионшипе «Лутон».
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.06.2021 06 июня 2021 вс 21:45
Бельгия
1 : 0
Хорватия
06.06.2021 06 июня 2021 вс 21:45
был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Бельгия
1
Хорватия
0
был в запасе
01.06.2021 01 июня 2021 вт 19:00
Хорватия
1 : 1
Армения
01.06.2021 01 июня 2021 вт 19:00
был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Хорватия
1
Армения
1
был в запасе