Слободан Райкович
№41
Защитник
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Команда
Локомотив
Возраст
32
Рост
191
Вес
88
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Худший тайм «Локо» в ЛЧ. Новый центр полузащиты – мимо, впервые схема в три защитника – провал
#Локомотив
01 декабря 2020, 22:31
Шесть голов и три удаления – так зарубились «Динамо» и «Локомотив»
#Локомотив
08 ноября 2020, 23:45
Чорлука получил третью травму за месяц. Вышел Райкович – и отбил удар из вратарской
#Слободан Райкович
27 октября 2020, 22:47
Райкович пришел в «Локомотив» два месяца назад. Сыграл минуту, а теперь вылетел с ангиной
#Слободан Райкович
17 октября 2020, 16:50
«Локо» заплатил за молодого узбека миллион евро, сразу сдал в аренду (лимит) и, возможно, платит ему зп в новом клубе
#Локомотив
15 октября 2020, 15:50
Слишком странный трансфер «Локо»: агрессивный легионер из Серии B, который часто ошибается
#Слободан Райкович
06 августа 2020, 19:35