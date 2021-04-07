Александр Шленкин
№37
Нападающий
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Команда
Текстильщик
Возраст
20
Рост
185
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
Текстильщик
1 : 1
Волгарь
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
минуты: 73' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Текстильщик
1
Волгарь
1
минуты: 73' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 17:00
Текстильщик
0 : 2
Алания
24.03.2021 24 марта 2021 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Текстильщик
0
Алания
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
Текстильщик
1 : 0
Динамо
14.03.2021 14 марта 2021 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Текстильщик
1
Динамо
0
был в запасе
10.03.2021 10 марта 2021 ср 16:00
Иртыш
0 : 1
Текстильщик
10.03.2021 10 марта 2021 ср 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 29 тур
Иртыш
0
Текстильщик
1
был в запасе
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:00
Текстильщик
1 : 0
Чертаново
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Текстильщик
1
Чертаново
0
был в запасе
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 17:30
Волгарь
0 : 0
Текстильщик
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 17:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Волгарь
0
Текстильщик
0
был в запасе
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 14:00
Текстильщик
0 : 3
Крылья Советов
09.10.2020 09 окт. 2020 пт 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Текстильщик
0
Крылья Советов
3
был в запасе