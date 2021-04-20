Кристофер Скотт
№32
Полузащитник
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Команда
Бавария
Возраст
19
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.04.2021 20 апр. 2021 вт 21:30
Бавария
2 : 0
Байер
20.04.2021 20 апр. 2021 вт 21:30
минуты: 82' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Бавария
2
Байер
0
минуты: 82' - 90' / Германия. Бундеслига, 30 тур
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:30
Вольфсбург
2 : 3
Бавария
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 29 тур
Вольфсбург
2
Бавария
3
был в запасе
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
Бавария
1 : 1
Унион
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Бавария
1
Унион
1
был в запасе