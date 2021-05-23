Иссуф Сиссоко
№33
Полузащитник
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Команда
Бордо
Возраст
19
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
Реймс
1 : 2
Бордо
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Реймс
1
Бордо
2
был в запасе
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
Бордо
3 : 0
Ланс
16.05.2021 16 мая 2021 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Бордо
3
Ланс
0
был в запасе
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
Нант
3 : 0
Бордо
08.05.2021 08 мая 2021 сб 14:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Нант
3
Бордо
0
был в запасе
02.05.2021 02 мая 2021 вс 14:00
Бордо
1 : 0
Ренн
02.05.2021 02 мая 2021 вс 14:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Бордо
1
Ренн
0
был в запасе
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:00
Лорьян
4 : 1
Бордо
25.04.2021 25 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Лорьян
4
Бордо
1
был в запасе
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Сент-Этьен
4 : 1
Бордо
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Сент-Этьен
4
Бордо
1
был в запасе