Никита Шищенко
№55
Полузащитник
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Команда
СКА-Хабаровск
Возраст
22
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.03.2021 24 марта 2021 ср 12:00
СКА-Хабаровск
3 : 0
Спартак-2
24.03.2021 24 марта 2021 ср 12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
СКА-Хабаровск
3
Спартак-2
0
был в запасе