Симон Миньоле
№12
Вратарь
Подписаться
Команда
Брюгге
Возраст
32
Рост
193
Вес
85
Получил университетскую степень в политологии – учился в Бельгии и продолжал, когда переехал в Англию. «Но не думаю, что стану политиком», – подчеркнул он.
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Матч с «Зенитом» затащил вратарь «Брюгге». Это запасной с серией из четырех игр ЛЧ без поражений
#Итан Хорват
20 октября 2020, 22:28
В «Брюгге» – коронавирус. Почему так много заболевших? Они не заразят «Зенит»? Играть можно?
#Брюгге
20 октября 2020, 16:19
Вы смотрели игру «Краснодара», но в Лиге чемпионов были и другие важные матчи
#Лига чемпионов
08 августа 2019, 01:50