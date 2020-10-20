Симон Миньоле №12 Вратарь Подписаться

Команда Брюгге

Возраст 32

Рост 193

Вес 85

Получил университетскую степень в политологии – учился в Бельгии и продолжал, когда переехал в Англию. «Но не думаю, что стану политиком», – подчеркнул он.