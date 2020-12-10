Эдди Сильвестр
№34
Полузащитник
Подписаться
Команда
Ницца
Возраст
21
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
Стандард
2 : 2
Бенфика
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Стандард
2
Бенфика
2
был в запасе
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 23:00
Рейнджерс
3 : 2
Стандард
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Рейнджерс
3
Стандард
2
был в запасе
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 23:00
Стандард
2 : 1
Лех
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Стандард
2
Лех
1
был в запасе
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 20:55
Лех
3 : 1
Стандард
05.11.2020 05 нояб. 2020 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Лех
3
Стандард
1
был в запасе
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 23:00
Бенфика
3 : 0
Стандард
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Бенфика
3
Стандард
0
был в запасе
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 19:55
Стандард
0 : 2
Рейнджерс
22.10.2020 22 окт. 2020 чт 19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Стандард
0
Рейнджерс
2
был в запасе