Фабиу Силва

№17
Нападающий
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Ближайший матч
Челси - Вулверхэмптон
Команда
Вулверхэмптон
Гражданство
Португалия
Возраст
19
Рост
185
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
07.05.2022 07 мая 2022 сб 17:00
Челси
-:-
Вулверхэмптон
07.05.2022 07 мая 2022 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Челси
-
Вулверхэмптон
-
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 17:00
Вулверхэмптон
0 : 3
Брайтон
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Вулверхэмптон
0
Брайтон
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 17:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Астон Вилла
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вулверхэмптон
2
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
18.03.2022 18 марта 2022 пт 23:00
Вулверхэмптон
2 : 3
Лидс
18.03.2022 18 марта 2022 пт 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Вулверхэмптон
2
Лидс
3
был в запасе
10.03.2022 10 марта 2022 чт 22:30
Вулверхэмптон
4 : 0
Уотфорд
10.03.2022 10 марта 2022 чт 22:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вулверхэмптон
4
Уотфорд
0
был в запасе
05.03.2022 05 марта 2022 сб 18:00
Вулверхэмптон
0 : 2
Кристал Пэлас
05.03.2022 05 марта 2022 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Вулверхэмптон
0
Кристал Пэлас
2
был в запасе
20.02.2022 20 февр. 2022 вс 19:30
Вулверхэмптон
2 : 1
Лестер
20.02.2022 20 февр. 2022 вс 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Вулверхэмптон
2
Лестер
1
был в запасе
10.02.2022 10 февр. 2022 чт 22:45
Вулверхэмптон
0 : 1
Арсенал
10.02.2022 10 февр. 2022 чт 22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вулверхэмптон
0
Арсенал
1
был в запасе
15.01.2022 15 янв. 2022 сб 18:00
Вулверхэмптон
3 : 1
Саутгемптон
15.01.2022 15 янв. 2022 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Вулверхэмптон
3
Саутгемптон
1
был в запасе
04.12.2021 04 дек. 2021 сб 18:00
Вулверхэмптон
0 : 1
Ливерпуль
04.12.2021 04 дек. 2021 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вулверхэмптон
0
Ливерпуль
1
был в запасе
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 22:30
Вулверхэмптон
0 : 0
Бернли
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 22:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вулверхэмптон
0
Бернли
0
был в запасе
20.11.2021 20 нояб. 2021 сб 18:00
Вулверхэмптон
1 : 0
Вест Хэм
20.11.2021 20 нояб. 2021 сб 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Вулверхэмптон
1
Вест Хэм
0
был в запасе
01.11.2021 01 нояб. 2021 пн 23:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Эвертон
01.11.2021 01 нояб. 2021 пн 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Вулверхэмптон
2
Эвертон
1
был в запасе
02.10.2021 02 окт. 2021 сб 17:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Ньюкасл
02.10.2021 02 окт. 2021 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Вулверхэмптон
2
Ньюкасл
1
был в запасе
18.09.2021 18 сент. 2021 сб 14:30
Вулверхэмптон
0 : 2
Брентфорд
18.09.2021 18 сент. 2021 сб 14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Вулверхэмптон
0
Брентфорд
2
был в запасе
29.08.2021 29 авг. 2021 вс 18:30
Вулверхэмптон
0 : 1
Манчестер Юнайтед
29.08.2021 29 авг. 2021 вс 18:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Вулверхэмптон
0
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
22.08.2021 22 авг. 2021 вс 16:00
Вулверхэмптон
0 : 1
Тоттенхэм
22.08.2021 22 авг. 2021 вс 16:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Вулверхэмптон
0
Тоттенхэм
1
был в запасе
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 16:00
Бернли
1 : 0
Вулверхэмптон
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Бернли
1
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
08.04.2022 08 апр. 2022 пт 22:00
Ньюкасл
1 : 0
Вулверхэмптон
08.04.2022 08 апр. 2022 пт 22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Ньюкасл
1
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
13.03.2022 13 марта 2022 вс 17:00
Эвертон
0 : 1
Вулверхэмптон
13.03.2022 13 марта 2022 вс 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Эвертон
0
Вулверхэмптон
1
был в запасе