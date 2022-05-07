Жизнь
Спорт
Культура
Жизнь
Спорт
Культура
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Матчи
Результаты
Таблица
Календарь
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Михаил Кержаков
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Илья Садыгов
Андерс Дрейер
Артем Дзюба
Александр Кокорин
Килиан Мбаппе
Марк Нобл
Россия
Китай
Нидерланды
Италия
Англия
Иран
Украина
США
Дания
Франция
СССР
Спартак
Зенит
ЦСКА
Интер
Челси
Барселона
Манчестер Сити
Алания
Ливерпуль
Бенфика
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок Африки
ФНЛ
Лига чемпионов
Спартак
РПЛ
Криштиану Роналду
Зенит
Евро-2020
Россия
ЧМ-2022
Мино Райола
Лионель Месси
Лига Европы
АПЛ
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Новости
Материалы
Фигурное катание
Новости
Материалы
Политика
Новости
Материалы
Баскетбол
Новости
Материалы
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Новости
Материалы
Водные виды
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Олимпиада
Расписание
Новости
Медали
Материалы
Виды спорта
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Литература
Медицина
Волейбол
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Ютуб и тв
Главная
Футбол
Футболисты
Фабиу Силва
Поделиться:
Фабиу Силва
№17
Нападающий
Подписаться
Ближайший матч
Челси - Вулверхэмптон
Команда
Вулверхэмптон
Гражданство
Португалия
Возраст
19
Рост
185
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
2020/2021
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
07.05.2022
07 мая 2022
сб
17:00
Челси
-:-
Вулверхэмптон
07.05.2022
07 мая 2022
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Челси
-
Вулверхэмптон
-
30.04.2022
30 апр. 2022
сб
17:00
Вулверхэмптон
0 : 3
Брайтон
30.04.2022
30 апр. 2022
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Вулверхэмптон
0
Брайтон
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
02.04.2022
02 апр. 2022
сб
17:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Астон Вилла
02.04.2022
02 апр. 2022
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вулверхэмптон
2
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
18.03.2022
18 марта 2022
пт
23:00
Вулверхэмптон
2 : 3
Лидс
18.03.2022
18 марта 2022
пт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Вулверхэмптон
2
Лидс
3
был в запасе
10.03.2022
10 марта 2022
чт
22:30
Вулверхэмптон
4 : 0
Уотфорд
10.03.2022
10 марта 2022
чт
22:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вулверхэмптон
4
Уотфорд
0
был в запасе
05.03.2022
05 марта 2022
сб
18:00
Вулверхэмптон
0 : 2
Кристал Пэлас
05.03.2022
05 марта 2022
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Вулверхэмптон
0
Кристал Пэлас
2
был в запасе
20.02.2022
20 февр. 2022
вс
19:30
Вулверхэмптон
2 : 1
Лестер
20.02.2022
20 февр. 2022
вс
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Вулверхэмптон
2
Лестер
1
был в запасе
10.02.2022
10 февр. 2022
чт
22:45
Вулверхэмптон
0 : 1
Арсенал
10.02.2022
10 февр. 2022
чт
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вулверхэмптон
0
Арсенал
1
был в запасе
15.01.2022
15 янв. 2022
сб
18:00
Вулверхэмптон
3 : 1
Саутгемптон
15.01.2022
15 янв. 2022
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Вулверхэмптон
3
Саутгемптон
1
был в запасе
04.12.2021
04 дек. 2021
сб
18:00
Вулверхэмптон
0 : 1
Ливерпуль
04.12.2021
04 дек. 2021
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вулверхэмптон
0
Ливерпуль
1
был в запасе
01.12.2021
01 дек. 2021
ср
22:30
Вулверхэмптон
0 : 0
Бернли
01.12.2021
01 дек. 2021
ср
22:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вулверхэмптон
0
Бернли
0
был в запасе
20.11.2021
20 нояб. 2021
сб
18:00
Вулверхэмптон
1 : 0
Вест Хэм
20.11.2021
20 нояб. 2021
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Вулверхэмптон
1
Вест Хэм
0
был в запасе
01.11.2021
01 нояб. 2021
пн
23:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Эвертон
01.11.2021
01 нояб. 2021
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Вулверхэмптон
2
Эвертон
1
был в запасе
02.10.2021
02 окт. 2021
сб
17:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Ньюкасл
02.10.2021
02 окт. 2021
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Вулверхэмптон
2
Ньюкасл
1
был в запасе
18.09.2021
18 сент. 2021
сб
14:30
Вулверхэмптон
0 : 2
Брентфорд
18.09.2021
18 сент. 2021
сб
14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Вулверхэмптон
0
Брентфорд
2
был в запасе
29.08.2021
29 авг. 2021
вс
18:30
Вулверхэмптон
0 : 1
Манчестер Юнайтед
29.08.2021
29 авг. 2021
вс
18:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Вулверхэмптон
0
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
22.08.2021
22 авг. 2021
вс
16:00
Вулверхэмптон
0 : 1
Тоттенхэм
22.08.2021
22 авг. 2021
вс
16:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Вулверхэмптон
0
Тоттенхэм
1
был в запасе
24.04.2022
24 апр. 2022
вс
16:00
Бернли
1 : 0
Вулверхэмптон
24.04.2022
24 апр. 2022
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Бернли
1
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 34 тур
08.04.2022
08 апр. 2022
пт
22:00
Ньюкасл
1 : 0
Вулверхэмптон
08.04.2022
08 апр. 2022
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Ньюкасл
1
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
13.03.2022
13 марта 2022
вс
17:00
Эвертон
0 : 1
Вулверхэмптон
13.03.2022
13 марта 2022
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Эвертон
0
Вулверхэмптон
1
был в запасе
Показать все игры