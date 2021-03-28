Силван Сидлер
№34
Защитник
Подписаться
Команда
Люцерн
Возраст
22
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.03.2021 28 марта 2021 вс 20:00
Хорватия (мол.)
3 : 2
Швейцария (мол.)
45'
45'
45'
28.03.2021 28 марта 2021 вс 20:00
минуты: 1' - 60'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 2 тур
Хорватия (мол.)
3
Швейцария (мол.)
2
минуты: 1' - 60' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 2 тур
25.03.2021 25 марта 2021 чт 17:00
Англия (мол.)
0 : 1
Швейцария (мол.)
25.03.2021 25 марта 2021 чт 17:00
был в запасе
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 1 тур
Англия (мол.)
0
Швейцария (мол.)
1
был в запасе