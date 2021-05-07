Лукас Шевалье
№30
Вратарь
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Команда
Лилль
Возраст
19
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.05.2021 07 мая 2021 пт 22:00
Ланс
0 : 3
Лилль
07.05.2021 07 мая 2021 пт 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Ланс
0
Лилль
3
был в запасе
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 19:00
Лилль
1 : 0
Дижон
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Лилль
1
Дижон
0
был в запасе
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 19:00
Ренн
0 : 1
Лилль
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Ренн
0
Лилль
1
был в запасе
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 19:00
Лилль
2 : 1
Реймс
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Лилль
2
Реймс
1
был в запасе
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Ним
0 : 1
Лилль
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Ним
0
Лилль
1
был в запасе
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Лилль
1 : 2
Анжер
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Лилль
1
Анжер
2
был в запасе
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Дижон
0 : 2
Лилль
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Дижон
0
Лилль
2
был в запасе
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 19:00
Ницца
1 : 1
Лилль
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Ницца
1
Лилль
1
был в запасе
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 22:00
Лилль
4 : 0
Ланс
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
4
Ланс
0
был в запасе
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 22:00
Марсель
1 : 1
Лилль
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Марсель
1
Лилль
1
был в запасе
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 14:00
Реймс
0 : 1
Лилль
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 14:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Реймс
0
Лилль
1
был в запасе