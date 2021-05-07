Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Федор Кудряшов
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Антон Шунин
Артем Дзюба
Кевин Де Брюйне
Роберт Левандовски
Мануэль Нойер
Игорь Акинфеев
Денис Черышев
Россия
Северная Македония
Болгария
Испания
Украина
Италия
Англия
Франция
Польша
Финляндия
Нидерланды
Манчестер Сити
Челси
Спартак
Зенит
Барселона
ЦСКА
Ювентус
Локомотив
Ливерпуль
ПСЖ
Тамбов
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Федор Кудряшов
Лига чемпионов
РПЛ
Неймар
Криштиану Роналду
Северная Македония
Лионель Месси
Лига Европы
Болгария
Херенвен
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лукас Шевалье
№30
Вратарь
Подписаться
Команда
Лилль
Возраст
19
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы плей-офф
франция. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
07.05.2021
07 мая 2021
пт
22:00
Ланс
0 : 3
Лилль
07.05.2021
07 мая 2021
пт
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Ланс
0
Лилль
3
был в запасе
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
19:00
Лилль
1 : 0
Дижон
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Лилль
1
Дижон
0
был в запасе
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
19:00
Ренн
0 : 1
Лилль
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Ренн
0
Лилль
1
был в запасе
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
19:00
Лилль
2 : 1
Реймс
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Лилль
2
Реймс
1
был в запасе
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Ним
0 : 1
Лилль
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Ним
0
Лилль
1
был в запасе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
Лилль
1 : 2
Анжер
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Лилль
1
Анжер
2
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
Дижон
0 : 2
Лилль
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Дижон
0
Лилль
2
был в запасе
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
19:00
Ницца
1 : 1
Лилль
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Ницца
1
Лилль
1
был в запасе
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
22:00
Лилль
4 : 0
Ланс
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
4
Ланс
0
был в запасе
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
22:00
Марсель
1 : 1
Лилль
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Марсель
1
Лилль
1
был в запасе
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
14:00
Реймс
0 : 1
Лилль
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
14:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Реймс
0
Лилль
1
был в запасе