Сеск Фабрегас
№44
Полузащитник
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Команда
Монако
Возраст
34
Рост
175
Вес
68
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Год назад Пике приобрел клуб. Теперь он рвется в Сегунду, мечтает об ЛЧ и строит семейную атмосферу
#Жерар Пике
16 октября 2019, 16:36
«Монако» начал сезон с ужасных 0:3. Провалился новый вратарь, удалили Фабрегаса
#Монако
09 августа 2019, 23:55