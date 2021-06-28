Сесар Аспиликуэта

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Аспиликуэта забил за Испанию на месте центрфорварда. Ничего странного: так он начинал карьеру, а играл на всех позициях кроме вратарской
#Евро-2020
Черный день Аспиликуэты: привез пенальти, получил травму и ушел на скамейку
#Сесар Аспиликуэта
Два гола «Баварии» – это два провала Аспиликуэты
#Сесар Аспиликуэта
«Челси» и «МЮ» спорят из-за ВАР. За удар в пах не удалили, большой вопрос по голу
#АПЛ