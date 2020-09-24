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Криштиану Роналду
Лионель Месси
Килиан Мбаппе
Алексей Миранчук
Артем Дзюба
Неймар Да Силва
Антуан Гризманн
Даниил Худяков
Луис Суарес
Эрлинг Холанд
Сердар Азмун
Россия
Турция
Белоруссия
Италия
Исландия
Словакия
Нидерланды
Германия
Франция
Украина
Испания
Спартак
Зенит
Шериф
Локомотив
Барселона
ЦСКА
Крылья Советов
Бавария
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Динамо
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
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Бундеслига
Лига 1
ФНЛ
Суперкубок России
Россия
ЧМ-2022
Валерий Карпин
Евро-2020
Криштиану Роналду
Спартак
РПЛ
Лига чемпионов
Лионель Месси
Лига наций
Турция
Килиан Мбаппе
Бокс
Новости
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
ЧГК
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Материалы
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Никита Гусев вернулся в СКА
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Лука Шерозия
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Лука Шерозия
№1
Вратарь
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Команда
Локомотив
Гражданство
Грузия
Возраст
24
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
24.09.2020
24 сент. 2020
чт
21:00
Гранада
2 : 0
Локомотив
24.09.2020
24 сент. 2020
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Гранада
2
Локомотив
0
был в запасе
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
20:00
Локомотив
2 : 1
Динамо
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Локомотив
2
Динамо
1
был в запасе