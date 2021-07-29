Sergiu Istrati
№10
Нападающий
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
2021/2022
29.07.2021 29 июля 2021 чт 20:00
Милсами
0 : 5
Эльфсборг
16'
16'
16'
29.07.2021 29 июля 2021 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций Квалификация, 2 раунд
Милсами
0
Эльфсборг
5
минуты: 1' - 90' / Лига конференций Квалификация, 2 раунд
22.07.2021 22 июля 2021 чт 19:45
Эльфсборг
4 : 0
Милсами
22.07.2021 22 июля 2021 чт 19:45
был в запасе
Лига конференций Квалификация, 2 раунд
Эльфсборг
4
Милсами
0
был в запасе