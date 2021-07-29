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Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Хоакин Санчес Родригес
Неймар Да Силва
Гус Тиль
Федор Смолов
Александр Головин
Килиан Мбаппе
Кристиан Эриксен
Артем Дзюба
Магомед-Шапи Сулейманов
Россия
Англия
Италия
Хорватия
Аргентина
Белоруссия
Нидерланды
Украина
Дания
Бельгия
Испания
Спартак
Зенит
Шальке-04
Арсенал
ПСЖ
Манчестер Сити
Реал
Ливерпуль
Локомотив
Бавария
Краснодар
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
ФНЛ
Суперкубок России
РПЛ
Евро-2020
Россия
Криштиану Роналду
Тина Канделаки
Лига чемпионов
Лионель Месси
АПЛ
Спартак
Зенит
Хоакин Санчес
Валерий Карпин
MMA
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
ЧГК
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Фигурное катание
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Sergiu Istrati
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Матчи
Турнир:
лига конференций квалификация
лига европы квалификация
Сезон:
2021/2022
29.07.2021
29 июля 2021
чт
20:00
Милсами
0 : 5
Эльфсборг
16'
16'
16'
29.07.2021
29 июля 2021
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций Квалификация, 2 раунд
Милсами
0
Эльфсборг
5
минуты: 1' - 90' / Лига конференций Квалификация, 2 раунд
22.07.2021
22 июля 2021
чт
19:45
Эльфсборг
4 : 0
Милсами
22.07.2021
22 июля 2021
чт
19:45
был в запасе
Лига конференций Квалификация, 2 раунд
Эльфсборг
4
Милсами
0
был в запасе