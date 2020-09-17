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Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Неймар Да Силва
Люк Де Йонг
Никола Влашич
Килиан Мбаппе
Кристиан Эриксен
Антуан Гризманн
Радамель Фалькао
Федор Смолов
Игорь Акинфеев
Россия
Англия
Украина
Италия
Хорватия
Аргентина
Нидерланды
Дания
Косово
Гондурас
США
ПСЖ
Реал
Спартак
Вильярреал
Зенит
Челси
Рубин
Краснодар
Бавария
Арсенал
Ливерпуль
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
ФНЛ
Суперкубок России
Россия
ПСЖ
Лионель Месси
Дмитрий Тарасов
Реал
РПЛ
Евро-2020
Криштиану Роналду
Неймар
АПЛ
Валерий Карпин
Спартак
MMA
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
ЧГК
Новости
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Фигурное катание
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Serghei Svinarenco
№19
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
20:00
Сфынтул Георге
0 : 1
Партизан
104'
104'
104'
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Сфынтул Георге
0
Партизан
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд