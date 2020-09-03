Сергей Милинкович-Савич
№21
Полузащитник
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Команда
Лацио
Гражданство
Сербия
Дата рождения
27 февр. 1995 (26) лет
Рост
192
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Звезды Сербии: Матич оплатил долги родного города, Ляйич не пел гимн, Тадич играл со сломанным носом
#Сербия
03 сентября 2020, 17:59
Ничего про Неймара, Гризманна или Де Лигта – но еще пять трансферных историй, которые нас достали
#Гарет Бэйл
12 июля 2019, 15:58
# новости спорта
У Милинковича-Савича и еще двух игроков Сербии обнаружен коронавирус. Они пропустят матч с Россией
18 ноября 2020, 14:41