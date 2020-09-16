Serge-Junior Martinsson Ngouali
№19
Нападающий
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Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 20:00
Хаммарбю
0 : 3
Лех
47'
47'
47'
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Хаммарбю
0
Лех
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд