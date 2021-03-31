Мадс Серенсен
№29
Защитник
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Команда
Брентфорд
Возраст
22
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 19:00
Дания (мол.)
3 : 0
Россия (мол.)
31.03.2021 31 марта 2021 ср 19:00
минуты: 1' - 78'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
Дания (мол.)
3
Россия (мол.)
0
минуты: 1' - 78' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур