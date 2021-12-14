Хайме Сеоане

№20
Полузащитник
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Команда
Уэска
Гражданство
Испания
Возраст
25
Рост
177
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
испания. кубок
14.12.2021 14 дек. 2021 вт 22:00
Уэска
0 : 1
Жирона
14.12.2021 14 дек. 2021 вт 22:00
был в запасе
Испания. Кубок, 2 раунд
Уэска
0
Жирона
1
был в запасе