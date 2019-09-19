Senna Miangue
№23
Нападающий
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Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
Стандард
2 : 0
Витория Гимараеш
19.09.2019 19 сент. 2019 чт 19:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Стандард
2
Витория Гимараеш
0
был в запасе