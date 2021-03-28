Леван Шенгелия
№19
Нападающий
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Команда
Коньяспор
Возраст
25
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.03.2021 28 марта 2021 вс 19:00
Грузия
1 : 2
Испания
90'
90'
90'
28.03.2021 28 марта 2021 вс 19:00
минуты: 70' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Грузия
1
Испания
2
минуты: 70' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Швеция
1 : 0
Грузия
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
минуты: 60' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Швеция
1
Грузия
0
минуты: 60' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур