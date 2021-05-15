Дмитрий Семашкин
№15
Полузащитник
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Команда
Текстильщик
Возраст
19
Рост
179
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 14:00
Велес
2 : 1
Текстильщик
15.05.2021 15 мая 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 42 тур
Велес
2
Текстильщик
1
был в запасе
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 18:00
Текстильщик
0 : 2
Акрон
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 39 тур
Текстильщик
0
Акрон
2
был в запасе
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
Текстильщик
1 : 1
Волгарь
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Текстильщик
1
Волгарь
1
был в запасе
24.03.2021 24 марта 2021 ср 17:00
Текстильщик
0 : 2
Алания
24.03.2021 24 марта 2021 ср 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Текстильщик
0
Алания
2
был в запасе