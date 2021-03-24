Христос Сьелис
№55
Защитник
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Команда
АПОЭЛ
Возраст
21
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Кипр
0 : 0
Словакия
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Кипр
0
Словакия
0
был в запасе