Линдон Селахи
№18
Полузащитник
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Команда
Твенте
Возраст
22
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 18:00
Албания
3 : 2
Белоруссия
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 18:00
минуты: 65' - 90'
Лига наций. Лига С, 6 тур
Албания
3
Белоруссия
2
минуты: 65' - 90' / Лига наций. Лига С, 6 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 20:00
Албания
3 : 1
Казахстан
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 20:00
минуты: 87' - 90'
Лига наций. Лига С, 5 тур
Албания
3
Казахстан
1
минуты: 87' - 90' / Лига наций. Лига С, 5 тур
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
Албания
0 : 1
Литва
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 2 тур
Албания
0
Литва
1
был в запасе