Амин Сейдиев
№2
Защитник
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Команда
Возраст
22
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.11.2020 17 нояб. 2020 вт 22:45
Люксембург
0 : 0
Азербайджан
47'
47'
47'
17.11.2020 17 нояб. 2020 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 6 тур
Люксембург
0
Азербайджан
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 6 тур
14.11.2020 14 нояб. 2020 сб 20:00
Азербайджан
0 : 0
Черногория
50'
50'
50'
14.11.2020 14 нояб. 2020 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 5 тур
Азербайджан
0
Черногория
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 5 тур
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:00
Азербайджан
0 : 0
Кипр
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:00
минуты: 71' - 90'
Лига наций. Лига С, 4 тур
Азербайджан
0
Кипр
0
минуты: 71' - 90' / Лига наций. Лига С, 4 тур
08.09.2020 08 сент. 2020 вт 21:45
Кипр
0 : 1
Азербайджан
08.09.2020 08 сент. 2020 вт 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 2 тур
Кипр
0
Азербайджан
1
был в запасе
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 19:00
Азербайджан
1 : 2
Люксембург
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 19:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 1 тур
Азербайджан
1
Люксембург
2
был в запасе