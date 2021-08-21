Якопо Сегре

№6
Полузащитник
Подписаться
Команда
Перуджа
Гражданство
Италия
Возраст
25
Рост
185
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
21.08.2021 21 авг. 2021 сб 21:45
Торино
1 : 2
Аталанта
21.08.2021 21 авг. 2021 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Торино
1
Аталанта
2
был в запасе
28.08.2021 28 авг. 2021 сб 21:45
Фиорентина
2 : 1
Торино
28.08.2021 28 авг. 2021 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Фиорентина
2
Торино
1
был в запасе