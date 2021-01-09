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Коронавирус
Орельен Шедлер
№27
Нападающий
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Команда
Дижон
Возраст
23
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2020/2021
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Дижон
0 : 0
Марсель
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 90' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Дижон
0
Марсель
0
минуты: 90' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
Реймс
0 : 0
Дижон
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Реймс
0
Дижон
0
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Дижон
0 : 1
Монако
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Дижон
0
Монако
1
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
Дижон
0 : 2
Лилль
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Дижон
0
Лилль
2
был в запасе
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
Нант
1 : 1
Дижон
90'
90'
90'
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 87' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Нант
1
Дижон
1
минуты: 87' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
Дижон
0 : 0
Сент-Этьен
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Дижон
0
Сент-Этьен
0
был в запасе
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
17:00
Дижон
0 : 1
Ланс
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 62' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Дижон
0
Ланс
1
минуты: 62' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
Метц
1 : 1
Дижон
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Метц
1
Дижон
1
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
Дижон
0 : 0
Лорьян
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 84' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Дижон
0
Лорьян
0
минуты: 84' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
16.10.2020
16 окт. 2020
пт
20:00
Дижон
1 : 1
Ренн
16.10.2020
16 окт. 2020
пт
20:00
минуты: 64' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Дижон
1
Ренн
1
минуты: 64' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:00
Бордо
3 : 0
Дижон
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:00
минуты: 74' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Бордо
3
Дижон
0
минуты: 74' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:00
Дижон
2 : 2
Монпелье
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Дижон
2
Монпелье
2
был в запасе
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
Страсбур
1 : 0
Дижон
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Страсбур
1
Дижон
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
28.08.2020
28 авг. 2020
пт
22:00
Лион
4 : 1
Дижон
14'
14'
14'
28.08.2020
28 авг. 2020
пт
22:00
14'
минуты: 1' - 80'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лион
4
Дижон
1
минуты: 1' - 80' / Франция. Лига 1, 2 тур