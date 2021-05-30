Sebastian Lletget
№17
Нападающий
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Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.05.2021 30 мая 2021 вс 21:15
Швейцария
2 : 1
США
5'
5'
5'
30.05.2021 30 мая 2021 вс 21:15
5'
минуты: 1' - 62'
Товарищеские матчи. Сборные, Май
Швейцария
2
США
1
минуты: 1' - 62' / Товарищеские матчи. Сборные, Май