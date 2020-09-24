Sebastian Holmen
№25
Нападающий
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Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 22:00
Виллем II
0 : 4
Рейнджерс
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Виллем II
0
Рейнджерс
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 19:30
Прогрес
0 : 5
Виллем II
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 19:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Прогрес
0
Виллем II
5
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд