Себастьян Дриусси
№11
Нападающий
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Команда
Зенит
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
9 февр. 1996 (25) лет
Рост
178
Вес
77
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
У Дриусси в трех матчах было три убойных момента. Не реализовал ни один
#Себастьян Дриусси
29 октября 2020, 02:47
Любимая парикмахерская футболистов. Там бывают все аргентинские звезды, а ее босс стриг Месси перед ЧМ и летает по миру с «Ривер Плейтом»
#Аргентина
10 декабря 2019, 13:38
Мы задали Краневиттеру из «Зенита» 45 вопросов о жизни: что удивляет аргентинца в России и каково бы...
#Матиас Краневиттер
12 апреля 2019, 17:40
#Матиас Краневиттер
12 апреля 2019, 17:40
«Зенит» упустил важную победу из-за автогола Дриусси. У аргентинца тяжелая весна
#Себастьян Дриусси
07 апреля 2019, 20:51
#Себастьян Дриусси
07 апреля 2019, 20:51
# новости спорта
Transfermarkt составил список самых подешевевших игроков РПЛ в 2020-м. Малком, Марио Фернандес и Крыховяк попали в тройку
29 декабря 2020, 13:19
Дриусси хочет вернуться в «Ривер Плейт». Он считает, что играет в «Зените» на дерьмовой позиции
06 декабря 2020, 15:23