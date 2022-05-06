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Давид Шавлохов
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Давид Шавлохов
№3
Защитник
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Ближайший матч
Нефтехимик - Алания
Команда
Алания
Гражданство
Россия
Возраст
24
Рост
185
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
2020/2021
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
06.05.2022
06 мая 2022
пт
17:00
Нефтехимик
-:-
Алания
06.05.2022
06 мая 2022
пт
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Нефтехимик
-
Алания
-
16.04.2022
16 апр. 2022
сб
16:00
Алания
3 : 0
Томь
16.04.2022
16 апр. 2022
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Алания
3
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
06.04.2022
06 апр. 2022
ср
17:00
Алания
0 : 3
Балтика
06.04.2022
06 апр. 2022
ср
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Алания
0
Балтика
3
был в запасе
12.03.2022
12 марта 2022
сб
16:00
Алания
2 : 0
Олимп-Долгопрудный
12.03.2022
12 марта 2022
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Алания
2
Олимп-Долгопрудный
0
был в запасе
13.11.2021
13 нояб. 2021
сб
16:00
Алания
1 : 2
Енисей
13.11.2021
13 нояб. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Алания
1
Енисей
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
06.11.2021
06 нояб. 2021
сб
17:00
Алания
5 : 1
Торпедо
06.11.2021
06 нояб. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Алания
5
Торпедо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
31.10.2021
31 окт. 2021
вс
17:00
Алания
2 : 1
Краснодар-2
31.10.2021
31 окт. 2021
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Алания
2
Краснодар-2
1
был в запасе
17.10.2021
17 окт. 2021
вс
17:00
Алания
2 : 3
Нефтехимик
17.10.2021
17 окт. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Алания
2
Нефтехимик
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
09.10.2021
09 окт. 2021
сб
17:00
Алания
1 : 0
Оренбург
2'
2'
2'
09.10.2021
09 окт. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Алания
1
Оренбург
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
29.09.2021
29 сент. 2021
ср
18:00
Алания
1 : 0
Факел
29.09.2021
29 сент. 2021
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Алания
1
Факел
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
11.09.2021
11 сент. 2021
сб
18:00
Алания
3 : 1
СКА-Хабаровск
77'
77'
77'
11.09.2021
11 сент. 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Алания
3
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
29.08.2021
29 авг. 2021
вс
19:00
Алания
4 : 0
Текстильщик
29.08.2021
29 авг. 2021
вс
19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
Алания
4
Текстильщик
0
был в запасе
08.08.2021
08 авг. 2021
вс
19:00
Алания
3 : 2
Кубань
54'
54'
54'
08.08.2021
08 авг. 2021
вс
19:00
54'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Алания
3
Кубань
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 5 тур
24.04.2022
24 апр. 2022
вс
15:00
Оренбург
0 : 0
Алания
28'
66'
28'
66'
28'
66'
24.04.2022
24 апр. 2022
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Оренбург
0
Алания
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
10.04.2022
10 апр. 2022
вс
16:00
Факел
2 : 1
Алания
10.04.2022
10 апр. 2022
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Факел
2
Алания
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
02.04.2022
02 апр. 2022
сб
15:00
Металлург
0 : 3
Алания
02.04.2022
02 апр. 2022
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Металлург
0
Алания
3
был в запасе
19.03.2022
19 марта 2022
сб
10:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Алания
19.03.2022
19 марта 2022
сб
10:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
СКА-Хабаровск
2
Алания
0
был в запасе
06.03.2022
06 марта 2022
вс
14:00
Текстильщик
0 : 4
Алания
06.03.2022
06 марта 2022
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Текстильщик
0
Алания
4
был в запасе
23.10.2021
23 окт. 2021
сб
16:00
Ротор
0 : 0
Алания
23.10.2021
23 окт. 2021
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Ротор
0
Алания
0
был в запасе
13.10.2021
13 окт. 2021
ср
18:00
Акрон
2 : 1
Алания
13.10.2021
13 окт. 2021
ср
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Акрон
2
Алания
1
был в запасе
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