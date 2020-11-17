Вукан Савичевич
№10
Полузащитник
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Команда
Возраст
27
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.11.2020 17 нояб. 2020 вт 22:45
Черногория
4 : 0
Кипр
17.11.2020 17 нояб. 2020 вт 22:45
минуты: 61' - 90'
Лига наций. Лига С, 6 тур
Черногория
4
Кипр
0
минуты: 61' - 90' / Лига наций. Лига С, 6 тур
08.09.2020 08 сент. 2020 вт 21:45
Люксембург
0 : 1
Черногория
08.09.2020 08 сент. 2020 вт 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 2 тур
Люксембург
0
Черногория
1
был в запасе
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 19:00
Кипр
0 : 2
Черногория
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 19:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 1 тур
Кипр
0
Черногория
2
был в запасе