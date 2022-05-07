Ойер Саррага

№19
Полузащитник
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Ближайший матч
Атлетик - Валенсия
Команда
Атлетик
Гражданство
Испания
Возраст
23
Рост
175
Вес
76
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
07.05.2022 07 мая 2022 сб 17:15
Атлетик
-:-
Валенсия
07.05.2022 07 мая 2022 сб 17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Атлетик
-
Валенсия
-
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 22:00
Атлетик
2 : 0
Атлетико
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Атлетик
2
Атлетико
0
был в запасе
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 19:30
Атлетик
0 : 2
Сельта
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Атлетик
0
Сельта
2
был в запасе
03.04.2022 03 апр. 2022 вс 15:00
Атлетик
2 : 1
Эльче
03.04.2022 03 апр. 2022 вс 15:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Атлетик
2
Эльче
1
был в запасе
18.03.2022 18 марта 2022 пт 23:00
Атлетик
1 : 1
Хетафе
18.03.2022 18 марта 2022 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Атлетик
1
Хетафе
1
был в запасе
07.03.2022 07 марта 2022 пн 23:00
Атлетик
3 : 1
Леванте
88'
88'
88'
07.03.2022 07 марта 2022 пн 23:00
88'
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Атлетик
3
Леванте
1
был в запасе
07.02.2022 07 февр. 2022 пн 23:00
Атлетик
2 : 1
Эспаньол
07.02.2022 07 февр. 2022 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Атлетик
2
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
22.12.2021 22 дек. 2021 ср 23:30
Атлетик
1 : 2
Реал
22.12.2021 22 дек. 2021 ср 23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Атлетик
1
Реал
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
19.12.2021 19 дек. 2021 вс 18:15
Атлетик
3 : 2
Бетис
19.12.2021 19 дек. 2021 вс 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Атлетик
3
Бетис
2
был в запасе
11.12.2021 11 дек. 2021 сб 23:00
Атлетик
0 : 1
Севилья
11.12.2021 11 дек. 2021 сб 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Атлетик
0
Севилья
1
был в запасе
26.11.2021 26 нояб. 2021 пт 23:00
Атлетик
2 : 2
Гранада
62'
62'
62'
26.11.2021 26 нояб. 2021 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Атлетик
2
Гранада
2
был в запасе
23.10.2021 23 окт. 2021 сб 22:00
Атлетик
2 : 1
Вильярреал
23.10.2021 23 окт. 2021 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
2
Вильярреал
1
был в запасе
01.10.2021 01 окт. 2021 пт 22:00
Атлетик
1 : 0
Алавес
01.10.2021 01 окт. 2021 пт 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Атлетик
1
Алавес
0
был в запасе
21.09.2021 21 сент. 2021 вт 23:00
Атлетик
1 : 2
Райо Вальекано
21.09.2021 21 сент. 2021 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетик
1
Райо Вальекано
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
11.09.2021 11 сент. 2021 сб 22:00
Атлетик
2 : 0
Мальорка
11.09.2021 11 сент. 2021 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Атлетик
2
Мальорка
0
был в запасе
21.08.2021 21 авг. 2021 сб 23:00
Атлетик
1 : 1
Барселона
21.08.2021 21 авг. 2021 сб 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
1
Барселона
1
был в запасе
21.04.2022 21 апр. 2022 чт 21:00
Кадис
2 : 3
Атлетик
21.04.2022 21 апр. 2022 чт 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Кадис
2
Атлетик
3
был в запасе
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 19:30
Вильярреал
1 : 1
Атлетик
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Вильярреал
1
Атлетик
1
был в запасе
13.03.2022 13 марта 2022 вс 18:15
Бетис
1 : 0
Атлетик
13.03.2022 13 марта 2022 вс 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Бетис
1
Атлетик
0
был в запасе
27.02.2022 27 февр. 2022 вс 23:00
Барселона
4 : 0
Атлетик
27.02.2022 27 февр. 2022 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Барселона
4
Атлетик
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур