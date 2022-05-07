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Ойер Саррага
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Ойер Саррага
№19
Полузащитник
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Ближайший матч
Атлетик - Валенсия
Команда
Атлетик
Гражданство
Испания
Возраст
23
Рост
175
Вес
76
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
2020/2021
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
суперкубок испании
07.05.2022
07 мая 2022
сб
17:15
Атлетик
-:-
Валенсия
07.05.2022
07 мая 2022
сб
17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Атлетик
-
Валенсия
-
30.04.2022
30 апр. 2022
сб
22:00
Атлетик
2 : 0
Атлетико
30.04.2022
30 апр. 2022
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Атлетик
2
Атлетико
0
был в запасе
17.04.2022
17 апр. 2022
вс
19:30
Атлетик
0 : 2
Сельта
17.04.2022
17 апр. 2022
вс
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Атлетик
0
Сельта
2
был в запасе
03.04.2022
03 апр. 2022
вс
15:00
Атлетик
2 : 1
Эльче
03.04.2022
03 апр. 2022
вс
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Атлетик
2
Эльче
1
был в запасе
18.03.2022
18 марта 2022
пт
23:00
Атлетик
1 : 1
Хетафе
18.03.2022
18 марта 2022
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Атлетик
1
Хетафе
1
был в запасе
07.03.2022
07 марта 2022
пн
23:00
Атлетик
3 : 1
Леванте
88'
88'
88'
07.03.2022
07 марта 2022
пн
23:00
88'
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Атлетик
3
Леванте
1
был в запасе
07.02.2022
07 февр. 2022
пн
23:00
Атлетик
2 : 1
Эспаньол
07.02.2022
07 февр. 2022
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Атлетик
2
Эспаньол
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
22.12.2021
22 дек. 2021
ср
23:30
Атлетик
1 : 2
Реал
22.12.2021
22 дек. 2021
ср
23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Атлетик
1
Реал
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
19.12.2021
19 дек. 2021
вс
18:15
Атлетик
3 : 2
Бетис
19.12.2021
19 дек. 2021
вс
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Атлетик
3
Бетис
2
был в запасе
11.12.2021
11 дек. 2021
сб
23:00
Атлетик
0 : 1
Севилья
11.12.2021
11 дек. 2021
сб
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Атлетик
0
Севилья
1
был в запасе
26.11.2021
26 нояб. 2021
пт
23:00
Атлетик
2 : 2
Гранада
62'
62'
62'
26.11.2021
26 нояб. 2021
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Атлетик
2
Гранада
2
был в запасе
23.10.2021
23 окт. 2021
сб
22:00
Атлетик
2 : 1
Вильярреал
23.10.2021
23 окт. 2021
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
2
Вильярреал
1
был в запасе
01.10.2021
01 окт. 2021
пт
22:00
Атлетик
1 : 0
Алавес
01.10.2021
01 окт. 2021
пт
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Атлетик
1
Алавес
0
был в запасе
21.09.2021
21 сент. 2021
вт
23:00
Атлетик
1 : 2
Райо Вальекано
21.09.2021
21 сент. 2021
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетик
1
Райо Вальекано
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
11.09.2021
11 сент. 2021
сб
22:00
Атлетик
2 : 0
Мальорка
11.09.2021
11 сент. 2021
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Атлетик
2
Мальорка
0
был в запасе
21.08.2021
21 авг. 2021
сб
23:00
Атлетик
1 : 1
Барселона
21.08.2021
21 авг. 2021
сб
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
1
Барселона
1
был в запасе
21.04.2022
21 апр. 2022
чт
21:00
Кадис
2 : 3
Атлетик
21.04.2022
21 апр. 2022
чт
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Кадис
2
Атлетик
3
был в запасе
09.04.2022
09 апр. 2022
сб
19:30
Вильярреал
1 : 1
Атлетик
09.04.2022
09 апр. 2022
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Вильярреал
1
Атлетик
1
был в запасе
13.03.2022
13 марта 2022
вс
18:15
Бетис
1 : 0
Атлетик
13.03.2022
13 марта 2022
вс
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Бетис
1
Атлетик
0
был в запасе
27.02.2022
27 февр. 2022
вс
23:00
Барселона
4 : 0
Атлетик
27.02.2022
27 февр. 2022
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Барселона
4
Атлетик
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
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