Назим Сангаре
№30
Защитник
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Команда
Возраст
27
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Венгрия
2 : 0
Турция
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига В, 6 тур
Венгрия
2
Турция
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига В, 6 тур