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Криштиану Роналду
Лионель Месси
Ромелу Лукаку
Александр Головин
Неймар Да Силва
Рис Джеймс
Златан Ибрагимович
Марио Фернандес
Никола Влашич
Себастьян Аллер
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Украина
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Белоруссия
Испания
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Спартак
Зенит
Шериф
Локомотив
ПСЖ
Барселона
Ливерпуль
Краснодар
Реал
ЦСКА
Манчестер Сити
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Суперкубок России
Харви Эллиотт
Лига чемпионов
Криштиану Роналду
Евро-2020
Лига Европы
РПЛ
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Лига конференций УЕФА
Спартак
Лионель Месси
Ромелу Лукаку
Зенит
MMA
Материалы
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Хоккей
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Ника Сандохадзе
№16
Защитник
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Команда
Локомотив
Гражданство
Грузия
Возраст
27
Рост
197
Вес
93
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2020/2021
24.09.2020
24 сент. 2020
чт
21:00
Гранада
2 : 0
Локомотив
24.09.2020
24 сент. 2020
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Гранада
2
Локомотив
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
20:00
Локомотив
2 : 1
Динамо
33'
33'
33'
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Локомотив
2
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд