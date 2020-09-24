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Луис Суарес
Эрлинг Холанд
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РПЛ
Евро-2020
Криштиану Роналду
Спартак
Локомотив
Лига чемпионов
Лионель Месси
Лига наций
Лига Европы
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Давит Самуркасов
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Давит Самуркасов
№8
Полузащитник
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Команда
Локомотив
Гражданство
Грузия
Возраст
23
Рост
168
Вес
60
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига европы квалификация
24.09.2020
24 сент. 2020
чт
21:00
Гранада
2 : 0
Локомотив
24.09.2020
24 сент. 2020
чт
21:00
минуты: 1' - 60'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Гранада
2
Локомотив
0
минуты: 1' - 60' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
20:00
Локомотив
2 : 1
Динамо
7'
7'
7'
17.09.2020
17 сент. 2020
чт
20:00
минуты: 1' - 62'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Локомотив
2
Динамо
1
минуты: 1' - 62' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд