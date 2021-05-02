Денис Самойлов
№77
Полузащитник
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Команда
Енисей
Возраст
22
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.05.2021 02 мая 2021 вс 13:00
Енисей
1 : 1
Чертаново
02.05.2021 02 мая 2021 вс 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Енисей
1
Чертаново
1
был в запасе
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 13:00
Енисей
4 : 2
Спартак-2
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Енисей
4
Спартак-2
2
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Велес
1 : 1
Енисей
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Велес
1
Енисей
1
был в запасе
28.03.2021 28 марта 2021 вс 14:00
Енисей
1 : 2
Балтика
28.03.2021 28 марта 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Енисей
1
Балтика
2
был в запасе
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 16:00
Динамо
0 : 0
Енисей
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Динамо
0
Енисей
0
был в запасе
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 15:00
Енисей
0 : 1
Томь
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Енисей
0
Томь
1
был в запасе
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:00
Чертаново
1 : 2
Енисей
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Чертаново
1
Енисей
2
был в запасе
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 13:00
Енисей
0 : 1
Нижний Новгород
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Енисей
0
Нижний Новгород
1
был в запасе
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 15:00
Спартак-2
1 : 1
Енисей
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Спартак-2
1
Енисей
1
был в запасе
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 11:30
СКА-Хабаровск
0 : 1
Енисей
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 11:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
СКА-Хабаровск
0
Енисей
1
был в запасе
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 13:00
Енисей
3 : 1
Крылья Советов
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Енисей
3
Крылья Советов
1
был в запасе