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Samir Ujkani
№1
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Матчи
Турнир:
франция. лига 1
германия. бундеслига
англия. премьер-лига
россия. премьер-лига
россия. фнл
лига европы групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
испания. примера
германия. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
23:00
Метц
1 : 3
Лион
55'
55'
55'
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Метц
1
Лион
3
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
Дижон
0 : 0
Сент-Этьен
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Дижон
0
Сент-Этьен
0
был в запасе
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
23:00
Монпелье
1 : 3
ПСЖ
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Монпелье
1
ПСЖ
3
был в запасе
27.11.2020
27 нояб. 2020
пт
23:00
Страсбур
1 : 1
Ренн
27.11.2020
27 нояб. 2020
пт
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Страсбур
1
Ренн
1
был в запасе
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
19:00
Анжер
0 : 1
Лион
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Анжер
0
Лион
1
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
Реймс
2 : 1
Страсбур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 87' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Реймс
2
Страсбур
1
минуты: 87' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
17:00
Бордо
2 : 0
Ним
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
17:00
минуты: 66' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Бордо
2
Ним
0
минуты: 66' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
17:00
Метц
2 : 0
Сент-Этьен
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Метц
2
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
16:00
Анжер
1 : 1
Метц
41'
41'
41'
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
16:00
минуты: 78' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
1
Метц
1
минуты: 78' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
Бордо
0 : 0
Ницца
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
минуты: 84' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Бордо
0
Ницца
0
минуты: 84' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
Метц
2 : 1
Реймс
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
минуты: 71' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Метц
2
Реймс
1
минуты: 71' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
Монпелье
4 : 1
Анжер
62'
62'
62'
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
минуты: 74' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Монпелье
4
Анжер
1
минуты: 74' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
16:00
Дижон
0 : 2
Брест
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
16:00
минуты: 80' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Дижон
0
Брест
2
минуты: 80' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
16:00
Лорьян
2 : 3
Ланс
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Лорьян
2
Ланс
3
был в запасе