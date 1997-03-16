Шамар Николсон

Дата рождения
16 марта 1997 г.
Факт
Карьеру в Европе начал в 2017 г. в словенском "Домжале"
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Футбол
Форвард сборной Ямайки Николсон – игрок «Спартака». В этом сезоне он установил личный рекорд результативности
#Шамар Николсон
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