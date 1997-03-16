Шамар Николсон

Дата рождения
16 марта 1997 г.
Факт
Карьеру в Европе начал в 2017 г. в словенском "Домжале"
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Безумная развязка финала Кубка России: «Динамо» получило пенальти на 96-й минуте, но гола не было. Так «Спартак» взял первый за пять лет трофей
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