Иван Шалоников
№25
Защитник
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Команда
Акрон
Возраст
22
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 19:30
Торпедо
1 : 1
Акрон
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 19:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Торпедо
1
Акрон
1
был в запасе