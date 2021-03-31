Бекхан Шайзада
№1
Вратарь
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Команда
Ордабасы
Возраст
23
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Украина
1 : 1
Казахстан
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Украина
1
Казахстан
1
был в запасе