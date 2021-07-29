Sainey Njie

№19
Нападающий
Sainey Njie
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
лига конференций
29.07.2021 29 июля 2021 чт 21:45
ДАК 1904
0 : 2
Партизан
29.07.2021 29 июля 2021 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
ДАК 1904
0
Партизан
2
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 2 раунд
22.07.2021 22 июля 2021 чт 22:00
Партизан
1 : 0
ДАК 1904
22.07.2021 22 июля 2021 чт 22:00
был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Партизан
1
ДАК 1904
0
был в запасе