Андраш Шафер
№13
Полузащитник
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Команда
ДАК 1904
Возраст
22
Рост
179
Вес
67
В 2017-м был четвертым самым молодым игроком в сезоне-2016/17 венгерской лиги.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.06.2021 04 июня 2021 пт 21:00
Венгрия
1 : 0
Кипр
36'
36'
36'
04.06.2021 04 июня 2021 пт 21:00
36'
минуты: 1' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Венгрия
1
Кипр
0
минуты: 1' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь