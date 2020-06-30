Сафаа Хади

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Футбол
Хади из «Крыльев» получил две желтые за две минуты. Он сыграл с «Локо» 16 минут
#Сафаа Хади
Футбол
Азмун гулял по Санкт-Петербургу с игроком «Крыльев». Теперь «Зенит» его накажет
#Сердар Азмун