Сафаа Хади

Лента
Материалы
Новости
Самые популярные инстаграмы футболистов РПЛ: у 167 человек больше десяти тысяч, среди 8 миллионников только один россиянин
#РПЛ
Первый иракец в русском футболе – сейчас в «Крыльях»: летал с поддельным паспортом, праздновал гол в маске, удалился за две минуты
#Сафаа Хади
12 главных трансферов зимы в РПЛ
#РПЛ