Римвидас Садаускас
№18
Защитник
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Команда
Кауно Жальгирис
Возраст
24
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
Швейцария
1 : 0
Литва
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Швейцария
1
Литва
0
был в запасе